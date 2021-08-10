Kobe Bryant'ın NBA'de ilk giydiği ayakkabısı açık artırmaya çıkarılacak

Basketbol denildiği zaman akla gelen isimlerden Kobe Bryant, geçtiğimiz sene geçirdiği helikopter kazası sonucunda kızıyla birlikte hayata gözlerini yummuştu.
Black Mamba olarak nitelendirilen ünlü basketbolcunun NBA tarihinde giydiği ilk ayakkabı açık artırmayla satışa sunuldu.
BLACK MAMBA'NIN İLK AYAKKABISI SATIŞA ÇIKIYOR
Ocak 2020’de geçirdiği helikopter kazası sonucu henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden Bryant’ın 3 Kasım 1996’da giydiği ayakkabı, yeni sahibini bekliyor.
Bryant, L.A. Lakers formasıyla Minnesota Timberwolves takımına karşı mücadele etmişti. Maçta, yedek kulübesinden çıkıp altı dakika boyunca skor kaydedememişti.
Bryant, 44 numara Adidas marka ayakkabısını maç sonrası bir hayranına vermişti. Hayranı, birkaç yıl sonra Bryant’ı takımıyla birlikte otel çıkışında yakaladığında ayakkabıya imza attırmıştı.
Bryant’ın hayranı, şimdi bu imzalı ayakkabıyı, Gotta Have Rock And Roll adlı online müzayede sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Ayakkabının minimum açık artırma fiyatı 100 bin dolar, müzayedede 500 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.
REKORLAR KIRDI
NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen Bryant, beş kez şampiyon olmuş, henüz 34 yaşındayken NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu ilan edildi.
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