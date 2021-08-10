Kobe Bryant'ın NBA'de ilk giydiği ayakkabısı açık artırmaya çıkarılacak

Bryant’ın hayranı, şimdi bu imzalı ayakkabıyı, Gotta Have Rock And Roll adlı online müzayede sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Ayakkabının minimum açık artırma fiyatı 100 bin dolar, müzayedede 500 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

REKORLAR KIRDI

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen Bryant, beş kez şampiyon olmuş, henüz 34 yaşındayken NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu ilan edildi.