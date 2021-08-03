YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

03.08.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali İlçe Belediye Meclisi üyeleri, orman yangınlarından olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ağustos ayı huzur haklarını Türk Kızılay'a bağışladı.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Birçok ilde orman yangınlarının çıktığını belirten Acar, "Devletimiz tüm imkanları ve kabiliyetleriyle sahada. Umut ediyoruz ki bu yangınlar, en kısa sürede söndürülerek hayatımız normale dönecek. Ciğerlerimizin tekrar oksijen soluması için ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Yeşertirken de milletimizin yaptığı mücadeleyi asla unutmayacağız." dedi.

Acar, bu felaketlerin bir daha gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, ormanları canı pahasına korumak isterken ölen Yaşar Cinbaş, Erdal Tovka, karınca misali ateşe su taşıyan Yasin Akdemir ile mücadele veren diğer kahramanları asla unutmayacaklarını kaydetti.

Kocaali'nin ve çok değerli meclis üyelerinin, her zaman üzerine düşeni yaptığını dile getiren Acar, "Geçmiş aylarda Filistin için bağış yapmıştık. Bu ay huzur haklarımızı Kızılay'ımızın başlattığı 'Canımız Yanıyor Ateşi Birlikte Söndürelim' kampanyasında kullanılmak üzere bağışlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:50
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:20
Yatsı
21:55

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Kent Eczanesi
Yenikent
Şengül Eczanesi
Adapazari
Tozlu Eczanesi
Adapazari
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Uğur Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.