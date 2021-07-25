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Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki bayram trafiğini havadan denetledi:

25.07.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu an itibarıyla PTS kayıtlarına göre şehrimizden 4 milyon civarında araç geçti" - "Başta Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde özellikle ulaşımda rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Kurban Bayramı tatili boyunca kentten 4 milyon civarında aracın geçtiğini bildirdi.

Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı ile Cengiz Topel Havaalanı'ndan hareket eden jandarma helikopteriyle kentteki şehirlerarası yolları havadan denetledi.

Uçuşun ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında valilik olarak "sıfır can kaybı" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Sabit ve motorize devriye ekipler, drone, helikopter ve tüm teknik imkanlarla can kaybını azaltmaya yönelik tedbirler aldıklarını anlatan Yavuz, "Şu an itibarıyla PTS kayıtlarına göre şehrimizden 4 milyon civarında araç geçti. Gerçekten çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

- "Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ulaşımı rahatlattı"

Yavuz, son yıllarda Türkiye'de özellikle ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımların devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bayramda da bunun bize katkısını gördük. Başta Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde özellikle ulaşımda rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim 4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara'dan geçtiğini ifade edersek, geçen yıllara oranla Kocaeli merkezde tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda ciddi rahatlama oldu."

Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen denetim çalışmalarına da değinen Yavuz, "Bugün itibarıyla 81 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik. Yaklaşık 11 bin civarında sürücüye işlem yaptık ve 755 aracı da trafikten men ettik." dedi.

Vali Yavuz, ulaşımdaki altyapı devrimi ve aldıkları tedbirlerin meyvesini verdiğini, trafik kazalarında da ciddi azalma olduğunu kaydetti.

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki bayram trafiğini havadan denetledi:

- "Şu an itibarıyla PTS kayıtlarına göre şehrimizden 4 milyon civarında araç geçti" - "Başta Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde özellikle ulaşımda rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz"

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki trafiği havadan denetledi

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki trafiği havadan denetledi

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki trafiği havadan denetledi

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki trafiği havadan denetledi

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki trafiği havadan denetledi

Kocaeli Valisi Yavuz, kentteki trafiği havadan denetledi
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