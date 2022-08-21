Kocaeli'de "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Sekapark'ta düzenlenen etkinlik aşure dağıtımı ve dua ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek "Etkinliğimizin bu yıl 16'ncısını yapıyoruz. Bu sonsuza kadar devam edecek. Bu birliktelik olduğu sürece, biz tanış olduğumuz sürece, biz kardeş olduğumuz sürece bu programlar son bulmayacak. Aramıza fitne hiçbir zaman giremeyecek. Aramıza fesat tohumlarını asla ekemeyecekler." dedi.

Cem Vakfını temsilen Hayrettin Derun ise etkinliğin kardeşlik bağları için önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sercan Direk, Ender Bakır, Cengiz Özkan ve Özge Çam konser verdi.