KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 iş yeri ile otomobili kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 2 iş yeri ile park halindeki bir otomobile, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Camları kırılan iş yerlerinde ve otomobilde, polis ekiplerince inceleme yapıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı
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