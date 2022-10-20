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Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

20.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 iş yeri ile otomobili kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 2 iş yeri ile park halindeki bir otomobile, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Camları kırılan iş yerlerinde ve otomobilde, polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

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Kocaeli Otomobil

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Öğle
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