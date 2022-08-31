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Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

31.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi" projesi kapsamında 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hereke Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi'ndeki programda, son dönemlerde ortaya çıkan müsilaj probleminden en çok etkilenenlerin balıkçılar olduğunu belirtti.

Verdikleri desteklere değinen Büyükakın, "Çocukluğumdan beri balıkçılığı biliriz. Bu işi profesyonel yapanlar için çok da zevkli bir iş değildir. Aksine çok meşakkatli bir iştir. Yapacağımız destek paketi sizi kurtaracak mı? Hayır ama bir nebze olsun sizi rahatlatacaktır. Sezon başlıyor, inşallah hayırlı bereketli bir sezon olur." dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de her alanda vatandaşlara destek olduklarını vurgulayarak, "Tahir başkanımız, tarımdan hayvancılığa, spordan sosyal yardımlaşmaya kadar birçok alanda ne sıkıntı varsa üreticimiz ve esnafımızın imdadına yetişiyor. Bugün de küçük ölçekli balıkçılıkla uğraşan balıkçılarımıza önemli bir destek sağladı. Bu destek projesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ali Sarı ise verilen destek için teşekkür ederek, "Bölgemizdeki vatandaşlarımıza en temiz ve en güvenilir balığı getiren arkadaşlarımız burada. Balıkçı arkadaşlarımız pandemi ve müsilajdan dolayı büyük mağduriyetler yaşadı. Arkadaşlarımız inşallah bu yardımla daha iyi bir sezon geçirecek." diye konuştu.

Daha sonra 285 balıkçıya, tekne bakım malzemesi dağıtıldı.

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği verildi

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Kocaeli destek

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