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Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

10.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Seddar Yavuz: - "Yaklaşık 10 bin aileye nakdi ve ayni yardımları ulaştırmak suretiyle kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmak konusunda gerekli adımları attık"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, geleneksel hale getirilen bayramlaşma programının kentin tüm unsurlarını bir araya getirmesi, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Gelen şehit haberlerinin bayramın buruk geçmesine neden olduğunu ifade eden Yavuz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Devletimizin kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimize minnet ve şükran duygularımızı sunuyoruz." dedi.

Bayramların küskünlüğün, dargınlığın bir tarafa bırakıldığı, yardımlaşma ve dayanışma olgusunun ortaya çıktığı önemli günler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu kapsamda Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 10 bin aileye nakdi ve ayni yardımları ulaştırmak suretiyle bize ihtiyacı olan kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmak konusunda gerekli adımları attık. Ayrıca öksüz ve yetim kardeşlerimizin bayram sevincine iştirak etmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Şehit ailelerini ziyaret ediyor, onların acılarını paylaşıyor, bir nebze de olsa yalnız olmadıkları hissini onlara hissettirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

- Kocaeli'yi anlatan bayram kartpostalları 81 ile gönderildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kurbanın "yakınlaşma, dayanışma" anlamına geldiğini söyledi.

Kurban denildiğinde Hz. İbrahim'i, oğlu İsmail'i, onların sadakatini, bağlılığını, teslimiyetini hatırladıklarını aktaran Büyükakın, "Bu duygu ve düşünceleri kaybetmemeyi, yardım edilmesi gerekenlere koşmayı, onların yanında olmak gerektiğini hatırlıyoruz. Bu ve buna benzer bayramları hep birlikte millet olarak, bir olarak, diri olarak kutlamayı yüce Mevla'dan temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise kentin güzelliklerini tüm Türkiye'ye göstermek için her köşesinden fotoğrafların yer aldığı bayram kartpostallarını "Gözlerinize İnanacaksınız" mottosuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve 81 ilin valiliği ile belediyelerine gönderdiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlarla bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Fikri Işık, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy, belediye başkanları, gaziler, siyasetçiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

- Vali Seddar Yavuz: - "Yaklaşık 10 bin aileye nakdi ve ayni yardımları ulaştırmak suretiyle kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmak konusunda gerekli adımları attık"

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 35. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:31
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:40
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