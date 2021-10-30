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  4. Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

30.10.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odasının destekleriyle düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması başladı.

Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nde düzenlenen yarışmanın açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, İzmit Körfezi'nin günden güne canlanmaya devam ettiğini, artık yunusların da bölgeye daha çok geldiğini söyledi.

Balık çeşitlerinin arttığını ve denizin düzelmeye devam ettiğini dile getiren Büyükakın, "Bizim sorumluğumuzda bulunan Körfezimizi hem havadan hem karada denetliyoruz. Her geçen gün körfez daha güzel olacak." diye konuştu.

Büyükakın, körfezde balıklandırma faaliyetlerini titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, yarışmaya katılan olta balıkçılarına başarılar diledi.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil ise dernek olarak bugüne kadar pek çok başarılı organizasyona imza attıklarını belirterek, "Hayalimiz Kocaeli’nin ve Türkiye’nin olta balıkçılığını tüm dünyaya tanıtmaktı. Bugün burada 9 ayrı ülkeden 20'den fazla yabancı yarışmacıyı ve 12 ayrı şehirden 70 usta balıkçıyı ilimizde ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve Kaymakam Karabulut ilk olta atışını yaparak yarışmayı başlattı.

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan 90 olta balıkçısının katıldığı yarışma yarın sona erecek.

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi
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