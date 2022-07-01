YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

01.07.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın nedeniyle hasar oluştu.

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanda yaşayanlar binayı boşalttı, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı.

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tahliye

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:26
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:32
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.