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Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

20.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde şüphe üzerine durdurularak narkotik dedektör köpeği "Millow"un katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli F.P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

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uyuşturucu

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