Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, denizin üzerinde rızık aramanın zorlu bir yolculuk olduğunu ifade ederek, balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.

KOCAELİ (AA) - Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi.

Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

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