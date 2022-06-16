YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

16.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde, belediye otobüsünün tankere çarpması sonucu 11 yolcu yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, Körfez ilçesi Hereke çıkışında bulunan Nuh Çimento Fabrikası mevkisinde aynı yöne giden tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluşurken, yolcular başka otobüsle Dilovası'na gönderildi.

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

- Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:21
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.