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Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

22.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ot biçmek için tarlasına giden kişi ölü bulundu.

Malaklar Mahallesi'nde traktörüyle tarlasına giden Orhan Kırmaz (58), çevredeki çiftçiler tarafından traktörün yanında hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kırmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kırmaz'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu

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traktör ölü bulundu

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