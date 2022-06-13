KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 7 üniversite öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 arkadaş, Kumcağız'da serinlemek için denize girdi.
Gençlerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları 6 kişiyi sudan çıkardı.
Kaybolan Mustafa B'nin (22) bulunması için KOSKEM ve jandarma ekipleri ile balıkçı tekneleri tarafından arama çalışması yürütüldü.
Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.
Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Mustafa B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı
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