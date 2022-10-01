KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan çalıntı araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde seyreden 41 AGT 554 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.
Ekipler, araçtaki 3 kişiye "dur" ihtarında bulundu, ancak şüphelilerin durmaması nedeniyle otomobil takibe alındı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç, D-100 kara yolu yan yol Ovacık Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta arama yapan polisler, şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz