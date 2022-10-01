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Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

01.10.2022 04:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan çalıntı araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde seyreden 41 AGT 554 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.

Ekipler, araçtaki 3 kişiye "dur" ihtarında bulundu, ancak şüphelilerin durmaması nedeniyle otomobil takibe alındı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç, D-100 kara yolu yan yol Ovacık Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta arama yapan polisler, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

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Gözaltı Kocaeli Başiskele

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