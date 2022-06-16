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Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

16.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1315 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında tadilat yaptığı belirtilen E.D. (17) 6 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu apartmanın birinci katından duvar kırılarak ulaşılan yaralı, sağlık personeline teslim edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.D'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

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