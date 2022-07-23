KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangınının ormana sıçramadan söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin ormana sıçramadan söndürülmesi için çalışıyor.
Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
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