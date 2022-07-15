KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.
Olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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