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Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

13.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden iki kuzen, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Dün cansız bedenine ulaşılan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) için memleketi Akyazı'da Vakıf Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hacısüleymanoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Vakıf Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekiplerce bugün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan kuzeni Yunus Emre Çakır'ın cenazesi ise ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta defnedildi.

Cebeci Plajı'nda 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine dün ulaşılmış, Çakır'ın cenazesi ise bugün denize girdiği bölgenin açıklarında bulunmuştu.

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

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Anahtar Kelimeler:
kuzen

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:31
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:23
Sakarya ECZANELER
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