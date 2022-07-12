Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için ekipler seferber oluyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün iki arkadaşıyla girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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