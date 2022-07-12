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Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

12.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün iki arkadaşıyla girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için ekipler seferber oluyor.

Botlarla su üzerinde arama yapan Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine, Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları da su altından destek veriyor.

Cebeci Plajı'ndan dün denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşılmış, Yunus Çakır için arama çalışmaları başlatılmıştı.​​​​​​​

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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