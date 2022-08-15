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Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

15.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kaldığı yerden cankurtaranlar tarafından kurtarılan karaca iyileşiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Eski Kerpe Burnu Sahili mevkisinde görevli Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerince, sığındığı kayalık alandan kurtarılan karacanın tedavisi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde devam ediyor.

Merkezde veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca gözlem altına alındı. Sağlık durumu iyiye giden karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli deniz cankurtaran karaca kerpe kurtarma

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