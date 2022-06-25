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Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

25.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tepecik Mahallesi Ölmezler Sokak'ta su kaydırakları ve havuz üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

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yangın

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