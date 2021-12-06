Ev sahibi G.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında evin balkonunda çay içtiğini ifade ederek, ses gelmesi üzerine dışarı çıktığını, araçtan inen bir kadın ve sürücünün tartıştığını, kadının gelen başka bir otomobille kaza yerinden ayrıldığını iddia etti.

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

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