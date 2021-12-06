YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

06.12.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç bir evin bahçe duvarını yıkarak, yaklaşık 2 metre yüksekten zemine düştü.

Mevlana Mahallesi 870 Sokak'ta Ö.D. idaresindeki 34 FR 2674 plakalı hafif ticari araç bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarı yıkan araç, yaklaşık 2 metrelik yükseklikten evin bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ev sahibi G.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında evin balkonunda çay içtiğini ifade ederek, ses gelmesi üzerine dışarı çıktığını, araçtan inen bir kadın ve sürücünün tartıştığını, kadının gelen başka bir otomobille kaza yerinden ayrıldığını iddia etti.

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçesine düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçesine düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçesine düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçesine düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçesine düştü

Kocaeli'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçesine düştü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Aydın Eczanesi
Izmit
Deva Eczanesi
Izmit
Sungu Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Basıskele Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.