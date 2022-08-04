KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Alican A. idaresindeki 41 ABA 700 plakalı otomobil, Köşklüçeşme mevkisinde aynı yöne giden İrfan A'nın kullandığı 34 BCZ 396 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 34 BCZ 396 plakalı araçta bulunan Meryem S. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz