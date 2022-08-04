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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

04.08.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Alican A. idaresindeki 41 ABA 700 plakalı otomobil, Köşklüçeşme mevkisinde aynı yöne giden İrfan A'nın kullandığı 34 BCZ 396 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 34 BCZ 396 plakalı araçta bulunan Meryem S. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

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trafik kazası Gebze

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