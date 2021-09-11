YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

11.09.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevlinin yardıma gittiği kazalı araçtaki kadın hayatını kaybetti, eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, kazalı araçtaki kadın yaşamını yitirdi, eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikametinde E.S'nin kullandığı 46 BM 790 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Z.S. araçta sıkıştı.

Bu sırada kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi B.T'ye M.A. idaresindeki 34 DCZ 458 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü E.S. ile eşi Z.S'yi sıkıştıkları araçtan kurtardı.

Yaralanan sürücüler M.A. ve E.S. ile eşi Z.S. ve otoyol görevlisi B.T, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Z.S. ile B.T. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otoyolun Ankara yönünde aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

- Görevlinin yardıma gittiği kazalı araçtaki kadın hayatını kaybetti, eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:02
İkindi
16:35
Akşam
19:24
Yatsı
20:46

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Kuruçesme Merkez Eczanesi
Izmit
Marmara Eczanesi
Izmit
Merve Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Serap Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Ferah Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.