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Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

06.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İzmit Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yapılan 143 konutluk "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesinde hak sahiplerinin evleri kurayla belirlendi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Akpınar Mahallesi'ndeki proje alanında düzenlenen kura töreninde, İstanbul ve Kocaeli'deki en büyük problemlerden birinin konut olduğunu, bunun sebebinin de depreme dayanıklı konut ihtiyacı ve göç olduğunu söyledi.

Bir taraftan yeni konutların üretilmesi, bir taraftan da depreme hazırlıklı olmayan binaların yıkılıp yerine yenilerinin inşa edilmesi gerektiğini belirten Akar, bu sebeple yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Akar, Kiptaş'ın Kocaeli'de önemli bir işe imza attığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da zor bir zamanda bu işe giriştiklerini belirterek, böyle bir projeyi hızlı bir biçimde teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çınar Evler'in Kiptaş'ın şehir dışında yaptığı ilk proje olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "İş yapmanın, iş üretmenin gururunu her yerde yaşıyoruz. Bizi mutlu eden bu. Kiptaş'ın çok daha başarılı işler yapacağını biliyorum. Bir başlangıçtır bu." diye konuştu.

İstanbul ve Kocaeli'nin depreme dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, İzmit'te gerçekten doğaya duyarlı, çağdaş bir yaşam alanı, tasarımıyla da öne çıkan keyifli ve huzurlu bir alan oluştuğunu belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de temel atma töreninde verdikleri sözü tuttuklarını ve projeyi 18 ayda bitirdiklerini ifade etti.

Hem yüklenici firmanın hem de Kiptaş ailesinin çabalarıyla bütün zorlu koşullara rağmen projenin durmadığını dile getiren Hürriyet, "Bu evlerden hak sahibi olan vatandaşlarımız çok şanslılar. Kocaeli'de evi olmayan vatandaşlarımızın böylesine güzel evleri olsun diye bu çabalarımız ortaya konuldu." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kura çekimiyle hak sahiplerinin konutları belli oldu.

Törene, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, davetliler ve hak sahipleri katıldı.

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesi için kura çekildi

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İzmit kiptas kura

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