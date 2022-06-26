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Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

26.06.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.

Kerpe, Cebeci ve Kumcağız sahillerinde büyükbaş ölülerini gören vatandaşlar Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.

Canlı ithal edilen hayvanların nakliye sırasında telef olmalarının ardından açık denizde atılmış olabileceği belirtildi.

Büyükbaş ölüleri, Kandıra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince iş makinesi yardımıyla alınarak gömüldü.

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

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