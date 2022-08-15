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Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

15.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokaktaki evlere kötü koku sızması nedeniyle bölgedeki kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak'taki evlerin giderlerinden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği üzerine AFAD ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı.

AFAD ekiplerince yapılan ölçümler ve bölgedeki kanalizasyon hattında yapılan incelemeler sonucunda kokunun, kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerince, kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit afad isu koku

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