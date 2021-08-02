YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

02.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 4 katlı bir mağazanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan mağazanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının, mağazanın çatı bölümünde bulunan klima motorlarından çıktığı değerlendiriliyor.

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Nesrin Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Deniz Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Haluk Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.