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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

15.07.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı.

D-130 kara yolu Altınkemer Kültür Merkezi mevkisi Yalova istikametinde O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Lokman K'ye (33) çarptı.

Yavaşlayan otomobile, 3 aracın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası da meydana geldi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Lokman K'yi müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun Yalova istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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