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Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.07.2022 05:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki çocuk parkına girdi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malta Mahallesi'ndeki Piotr Wilczynski Bulvarı'nda rampa aşağı inen, Yusuf Derin'in (21) kullandığı 34 FA 5414 plakalı panelvan kontrolden çıkarak yol kenarındaki çocuk parkına uçtu.

Parktaki ceviz ağacını parçalayan araç, kaydırağa çarptıktan sonra durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Derin ve yanındaki Enes Karabulut (19) ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Derin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çocuk parkına uçtuğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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