YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

02.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı, 1 işçi yaralandı.

Emek Mahallesi Berna Sokak'ta yaşayan E.G, 41 R 0771 plakalı tırını evinin önüne park etti.

Bir süre sonra yerinden kendiliğinden hareket eden tır, yokuştan inerek yol kenarındaki bir araç servisinin yıkama bölümüne çarparak durabildi.

Kazada yaralanan işçi S.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

- Kazada yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:05
İkindi
16:45
Akşam
19:39
Yatsı
21:03
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.