KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında seyreden PLÖ MS 999 yabancı plakalı otomobil, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan polis aracına çarptı.
Polis aracı ışıkta bekleyen 41 T 275 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi.
Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı
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