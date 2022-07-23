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Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

23.07.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında seyreden PLÖ MS 999 yabancı plakalı otomobil, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan polis aracına çarptı.

Polis aracı ışıkta bekleyen 41 T 275 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi.

Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

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polis Kocaeli kaza

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