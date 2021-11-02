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Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

02.11.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kepenkleri kapalı bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu başına saçma isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak'ta bir oto kaporta ve boyahanesinin otomatik alüminyum kepengine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay yerine gelen polis, içeride yaralı bir kişi bulunduğunu tespit etti.

Başına saçma isabet ettiği belirlenen E.G. (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Kocaeli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı
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