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Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

31.08.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydınkent Mahallesi Hacı Mecit Bulvarı'nda Mehmet Başyiğit'e ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Kocaeli

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