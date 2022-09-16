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Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

16.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 39. Kocaeli Rallisi start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, ralliye katılım sağlayan sporculara kazasız bir yarış dileklerinde bulundu.

17-18 Eylül tarihlerinde İzmit, Kandıra ve Derince'de 8 etapta yapılacak yarışlarda 70 otomobil ve 140 sporcu mücadele edecek. İki gün boyunca devam edecek olan 39. Kocaeli Rallisi, pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Otomobil Ralli

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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