17-18 Eylül tarihlerinde İzmit, Kandıra ve Derince'de 8 etapta yapılacak yarışlarda 70 otomobil ve 140 sporcu mücadele edecek. İki gün boyunca devam edecek olan 39. Kocaeli Rallisi, pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

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