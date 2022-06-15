Kocaeli'de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odasının verdiği 28. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende, çeşitli kategorilerde verilen ödüller sahiplerini buldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin her alanda ilkleri başarmış bir şehir olduğunu belirterek bu başarıda iş insanlarının üretim, istihdam ve ihracatta gösterdiği performansın payı olduğunu kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlatan Yavuz, "Ama eğer İstanbul, çevre iller temel büyük kirleticiler gerekli tedbirleri almazlarsa yine Marmara'da müsilaj başta olmak üzere birçok kirliliği konuşacağız." dedi.

Yavuz, İzmit Körfezi'yle ilgili önemli çalışmalarının, planlarının olduğunu dile getirerek "Böylelikle Körfez'i çok daha iyi bir noktaya hep beraber getireceğiz. Bu elbette hükümetimizin, devletimizin desteği olmadan yerel imkanla yapılabilecek bir proje değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yatırım yapmaya devam ettiğini kaydeden Yavuz, bunları yaparken çevrenin korunması gerektiğine işaret etti.

- "Marmara Denizi'ni kaybetme riskimiz maalesef var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da su konusunda kentte yaptıkları çalışmaları anlattı.

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesinin kritik noktalara kadar gerilediğine işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi bir ara form olduğu için aslında Akdeniz ve Karadeniz'le kıyasladığınız zaman genç bir deniz olduğu için en erken kaybedeceğimiz deniz de maalesef Marmara Denizi. Marmara Denizi'ni kaybetme riskimiz maalesef var. Yapmamız gereken ise çok açık; evsel atık sularının tamamının arıtılarak gitmesi... Biz Kocaeli olarak gururla söylüyoruz; ön arıtmayla hiçbir suyu denize vermiyoruz. Ön arıtmada sadece kaba atık kenara ayrılır, geri kalan denize bırakılır. Marmara Denizi'ne yaklaşık günlük 5 milyon metreküp deşarj yapıldı. Bu 5 milyon metreküpün yüzde 53'ü sadece ön arıtma yapılarak maalesef veriliyor. Kocaeli'nin katkısı toplam içinde sadece yüzde 8,5 ve ön arıtmayla denize deşarjı yapılan su miktarı yüzde sıfır. Yüzde 72 ileri biyolojik arıtma, yüzde 28'i biyolojik arıtma. 3 yıllık bir zaman zarfında tamamı ileri biyolojik arıtma olacak."

Büyükakın, denize deşarjın durdurulması gerektiğini vurgulayarak geri kazanım suyunun endüstrinin ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da organizasyonun, çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu ifade ederek Türkiye'nin ilk ve bu formattaki tek ödül organizasyonunu 28 yıldır aralıksız yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye açık olan ödül organizasyonuna her yıl getirdikleri yeniliklerle canlılığı artırdıklarını söyleyen Zeytinoğlu, "Bu yıl 19 firma başvurusu aldık. Bu firmaların 8 tanesi Eskişehir, Yalova, Sakarya, İstanbul, Bursa, Manisa, Elazığ ve Batman. Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve proseslerini bizlere açan tüm firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini galip ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonunda, Metal Sektörü Çevre Ödülü'nü Borusan Mannesmann Boru, Taş-Toprak Sektörü Çevre Ödülü'nü Nuh Çimento, Karma Sektör Çevre Ödülü'nü Ford Otomotiv Sanayi AŞ - Eskişehir Fabrikası, Kimya Sektörü Çevre Ödülü'nü Dyo Boya Fabrikaları, Kobi Çevre Büyük Ödülü'nü Bimbo Qsr Turkey Gıda, Çevre Büyük Ödülü'nü Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi almaya hak kazandı.