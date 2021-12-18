KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Derbent Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, bir şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz