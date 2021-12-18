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Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

18.12.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Derbent Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, bir şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

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Kocaeli sahte içki

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Sabah
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İkindi
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Anıl Eczanesi
Izmit
Çınar Eczanesi
Izmit
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Izmit
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