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Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

09.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla baba ile oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde önceki gün, Ş.S. ve oğlu O.S'nin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada vurulan baba ile oğlu yaralandı

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Cevher Eczanesi
Izmit
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Izmit
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