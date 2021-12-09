KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla baba ile oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.
Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde önceki gün, Ş.S. ve oğlu O.S'nin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol
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