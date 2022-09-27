YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

27.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Tersane Komutanlığına bağlı limanda görevli 3 askerin, iş kazası geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, askerlere ilk müdahalede bulundu.

Askerler, daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
iş kazası Asker Kocaeli Gölcük tersane

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
12:56
İkindi
16:18
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.