KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Tersane Komutanlığına bağlı limanda görevli 3 askerin, iş kazası geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, askerlere ilk müdahalede bulundu.
Askerler, daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı
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