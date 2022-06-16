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Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

16.06.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada kamyonet sürücüsü bıçakla yaralandı.

Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde ilerleyen kamyonet sürücüsü O.D. (42) ile bir otomobildeki iki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

İki sürücü de yolda araçlarını durdurdu.

Otomobilden inen iki kişi, aracında bekleyen O.D'yi bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.D. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

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Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

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