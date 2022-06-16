Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde ilerleyen kamyonet sürücüsü O.D. (42) ile bir otomobildeki iki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

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