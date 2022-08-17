Kazada aynı aileden sürücü ile Birol K. (54), Ayşe K. ve Fatma K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tatar Ahmet Mahallesi Karamanlı mevkisinde fındık bahçesinden geldiği öğrenilen İsmet K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz