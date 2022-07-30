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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

30.07.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil, kamyon ve iki motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden U.Ö. idaresindeki 34 DOZ 95 plakalı otomobil önce E.B'nin kullandığı 16 AOC 512 plakalı motosiklete, ardından A.K. yönetimindeki 34 BUZ 538 plakalı kamyona çarptı.

E.B. idaresindeki motosiklet ise Ö.F.D'nin kullandığı 16 ALU 854 plakalı motosiklete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 AOC 512 plakalı motosikletin sürücüsü E.B. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
kaza motorsiklet

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