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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

11.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hereke Tüneli içerisinde 3 otomobil, panelvan ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada A.G'nin kullandığı 34 DDZ 209 plakalı otomobildeki F.G. ile V.E. idaresindeki 34 UU 8238 plakalı otomobilde bulunan E.E. ve E.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

- Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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trafik kazası anadolu otoyolu hereke tünel ulaşım

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