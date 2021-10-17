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Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

17.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe ilçesinde hasadına başlanan ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasından üretilen cezerye, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman: -"İnsanlar genelde ayva cezeryesi deyince şaşırıyor çünkü ayvanın lezzeti tatlıya çok uygun değil gibi gelir. Ancak ayva cezeryesindeki o ayva aroması, hangi mevsimde yerseniz yiyin, insana gerçekten keyif veren bir lezzet" - Cezerye ve lokum ustası Yalçın Alp: - "Ayva cezeryesini yediğiniz zaman içindeki ayva mayhoşluğu tüketicilerin hoşuna gidiyor. Yüzde 80 ayva ağırlıklı, yüzde 20'si şeker"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hasadına başlanan ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasından üretilen cezerye, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nde tüketicilerin damaklarını tatlandırıyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep gören ve hasadına başlanan Eşme ayvasının yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı iç piyasada tüketiliyor.

Bu yıl yüksek rekolte bekleyen çiftçiler tarafından bahçelerden toplanan ayvaların bir kısmı, Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'ne "cezerye" olarak gönderiliyor.

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından 2009'da ayva yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla ünlü Eşme ayvasından üretilen cezerye, katkı maddesi barındırmadığı için sağlıklı bir tatlı olarak öne çıkıyor.

Ayva ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesinin ardından içine fındık konularak üretilen Kocaeli'nin tescilli tatlısı cezerye, üzerine serpilen rendelenmiş Hindistan ceviziyle damakları tatlandırıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, Türkiye çapında marka haline gelen Eşme ayvasının hasadına başlandığını söyledi.

Her yıl düzenledikleri ayva festivaline geçen yıl salgın nedeniyle ara verdiklerini belirten Kocaman, Türkiye'de ve dünyada kalitesi ve lezzetiyle ünlenen Eşme ayvasının tanıtımına büyük katkı sağlayan festivalin, 24 Ekim'de düzenleneceğini aktardı.

Kocaman, "En Güzel Ayva Yarışması"nın gerçekleştirileceği festivalde, ayva üreticilerinin stantlarda ayva satışı da yapabileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Eşme ayvasının kıymetini bilen bir yerel yöneticilik modeliyle üreticimizi desteklemeye ve ayvamızı tanıtarak tüm insanların bu lezzeti tatmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayva cezeryesi de bizim için kıymetli. 2009 yılında ayvadan cezerye yapılması için harekete geçildi. Şu anda yurt dışına da ihracatı yapılıyor. Ayva cezeryesi, yüzde 80 ayva barındıran, şeker oranı çok düşük bir tatlı. İnsanlar genelde ayva cezeryesi deyince şaşırıyor çünkü ayvanın lezzeti tatlıya çok uygun değil gibi gelir. Ancak ayva cezeryesindeki o ayva aroması, hangi mevsimde yerseniz yiyin, insana gerçekten keyif veren bir lezzet."

- "Üretimlerimizin yüzde 60-70'ini ihraç ediyoruz"

İzmit Pişmaniye AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Can Üçcan da Eşme ayvasının, lezzeti dolayısıyla meşhur bir meyve olduğunu söyledi.

Eşme ayva cezeryesinin patentinin alındığını aktaran Üçcan, "Eşme ayvasında hasat sezonu başladı. Şu anda cezerye üretimine de başladık. Üretimlerimizin yüzde 60-70'ini ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerine ve Türk Cumhuriyetleri'ne de cezerye gönderiyoruz." diye konuştu.

Cezerye ve lokum ustası Yalçın Alp ise 1982 yılından beri bu alanda çalıştığını ifade ederek, gıda sektörünün zor ve zahmetli bir alan olduğunu kaydetti.

Kartepe Kaymakamlığı ve belediyenin talebi üzerine 2009'da Eşme ayvasından cezerye üretimi için deneme çalışmalarına başladıklarını anlatan Alp, "Ayva cezeryesini yediğiniz zaman içindeki ayva mayhoşluğu tüketicilerin çok hoşuna gidiyor. Yüzde 80 ayva ağırlıklı, yüzde 20'si şeker. Bunu diyabet hastaları rahatlıkla tüketebiliyor. Cezeryenin, lokuma göre aşamaları çok fazla. Biraz da yorucu bir aşaması var." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

- Kartepe ilçesinde hasadına başlanan ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasından üretilen cezerye, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman: -"İnsanlar genelde ayva cezeryesi deyinc

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor

Kocaeli'nin tescilli "Eşme ayva cezeryesi" damakları tatlandırıyor
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