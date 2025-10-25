Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...

Kocaelispor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta Tayfur Bingöl'ün attığı müthiş gol herkesin beğenisini topladı. Bu sezona bomba gibi başlayan Tayfur Bingöl, Alanyaspor ağlarına müthiş bir rövaşata golü attı.
Kocaelispor'un bu sezonki en önemli oyuncularından biri olan Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde müthiş bir rövaşata vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. Tüm Kocaelispor stadı bu golün ardından Tayfur Bingöl'ü ayakta alkışladı.
32 yaşındaki Tayfur Bingöl, attığı bu golün ardından ligde çıktığı 4 maçta 4. golünü kaydetti.
