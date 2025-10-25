SPOR

Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Körfez ekibinde Tayfur Bingöl'ün attığı rövaşata golü şimdiden yılın golüne aday olarak gösterildi.

Emre Şen
Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Kocaelispor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kocaelispor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta Tayfur Bingöl'ün attığı müthiş gol herkesin beğenisini topladı. Bu sezona bomba gibi başlayan Tayfur Bingöl, Alanyaspor ağlarına müthiş bir rövaşata golü attı.

TÜM STADYUM AYAKTA ALKIŞLADI

Kocaelispor da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak... 1

Kocaelispor'un bu sezonki en önemli oyuncularından biri olan Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde müthiş bir rövaşata vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. Tüm Kocaelispor stadı bu golün ardından Tayfur Bingöl'ü ayakta alkışladı.

4 MAÇTA 4 GOL ATTI

32 yaşındaki Tayfur Bingöl, attığı bu golün ardından ligde çıktığı 4 maçta 4. golünü kaydetti.

İŞTE O GOL
Canlı Skor

Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak... G1
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak... G2
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak... G3
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak... G4
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak... G5
