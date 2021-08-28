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Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

28.08.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: "Bir puanın bile altın değerinde olduğu bu ligde 3 puan aldık, mutluyuz" - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Deplasmanda bir takımın girebileceği kadar pozisyona girdik. Mücadele anlamında çok mücadele ettik, kapanan bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk"

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bir puanın bile altın değerinde olduğu bu ligde 3 puan aldık, mutluyuz." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka olacağını beklediklerini belirterek, hücum hattı çok güçlü bir rakibe karşı orta sahayı ellerinde tutma mantığıyla hareket ettiklerini söyledi.

Mücadele gücü yüksek oyuncuları orta sahaya koyduklarını, böylece rakibin bu bölgedeki üstünlüğünü kırmak istediklerini kaydeden Akçay, rakibe çok etkili bir pozisyon vermediklerini belirtti.

Akçay, mücadelelerini sonuna kadar sürdürdüklerine işaret ederek, "Son 15-20 dakika rakibin risk alması, oyun disiplininden biraz daha uzaklaşması ve sadece gole endeksli düşünmesi, bizi biraz daha pozisyon bulmaya ve topla oynamaya sevk etti. Oynadık ancak sonuçlandırma konusunda çok başarılı olmadığımızı söyleyebilirim. Yine de bir puanın bile altın değerinde olduğu bu ligde 3 puan aldık, mutluyuz." diye konuştu.

Samsunspor'u uzun zamandır izlediklerini belirten Akçay, "Samsun bu ligin gizli şampiyonu, birincisi, öyle diyelim. Bizim bu akşam büyük bir iş başardığımızı söylemek isterim. Samsunspor'un yolculuğu çok kötü değil. İyi bir yolculuğu var, kötü bir takım değil. 'Biz bu akşam biraz daha iyi konsantre olduk.' diyelim. Rakibimize saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Altıparmak: "Deplasmanda bir takımın girebileceği kadar pozisyona girdik"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak oyunun geneline bakıldığında mücadeleden memnun olduğunu aktardı.

Özellikle maçın 15'inci dakikasından gol yedikleri ana kadar ve ikinci yarının tamamına yakınını önde oynayan, önde baskı yapan bir takım olarak oynadıklarını ifade eden Altıparmak, "Rakibimiz zaten sadece savunma yapıp hızlı hücumlarla gol arayacaktı. Bununla alakalı hafta içi çok çalışma yapmıştık. Rakibin maç boyunca gol dışında bir kaçırdığı, bir tane de topun direkten döndüğü pozisyonu var. Zaten fazla atak düşünmediler, golü de bulduktan sonra sadece savunma yaptılar." diye konuştu.

Değerlendiremedikleri pozisyonlar olduğuna işaret eden Altıparmak, golü yedikten sonra maçın ikinci yarısında oyunu kurtarma adına baskıya devam ettiklerini vurguladı.

Mehmet Akyüz oyuna girdikten sonra çift santrfora döndüklerini, Mehmet Akyüz'e en az üç pozisyon geldiğini, bir iki pozisyonu daha değerlendiremediklerini dile getiren Altıparmak, "Deplasmanda bir takımın girebileceği kadar pozisyona girdik." değerlendirmesinde bulundu.

Altıparmak, şunları kaydetti:

"Çok kötü bir saha zemininde oynadık. Gerçekten rezil bir sahaydı. Yürürken bile ayağınıza bir şey olabilecek bir sahaydı. Bu kadar kötü bir zeminde oynayan iki takım oyuncularını da kazasız belasız çıktıkları için tebrik ediyorum. Deplasmanda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremezseniz mağlup olursunuz, bugün mağlup olduk. Mücadele anlamında çok mücadele ettik, kapanan bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk. Artık buradan çıkaracağımız çok ders var. Çünkü ligde çok fazla sayıda bu tür maç oynayacağız. Özellikle deplasmanda ve taraftarı bu kadar iten, takımını oyunda tutan taraftara karşı oynadık. Böyle maçları nasıl oynayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini daha fazla çalışacağız. Bu maçtan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

- Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: "Bir puanın bile altın değerinde olduğu bu ligde 3 puan aldık, mutluyuz" - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Deplasmanda bir takımın girebileceği kadar pozisyona girdik. Mücadele anlamında

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Kocaelispor - Yılport Samsunspor

Kocaelispor - Yılport Samsunspor
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