Kocasının ahlaksız teklifi duyanları şoke etti! Nur Viral'in ağzı açık kaldı: "Zina..."

Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı, aile içi ilişkilerdeki sorunları canlı yayında anlatırken yayına bağlanan bir seyirci anlattıklarıyla herkesi şoke etti. İsmini vermek istemeyen kadın "Benim eşim beni aldattı, Özbek bir kadını dükkanda yatırmıştık acıdık kadın beni arıyor sürekli boşan boşan... Kocam bana kuma hayatı teklif ediyor" dedi.
Nur Viral ise "Nasıl yani..." diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Kadın ise "2 ay ben işe gitmedim o 2 ay içinde kocamla yatmış çocuk yapmış aynı yaşta benim de çocuğum var. 22 yıllık evliyim 1 kadın hayatımızı mahvetti. Para vermem diyor boşanırsan" dedi.
Kadın seyircinin anlattıkları herkesi şaşırtırken Nur Viral ne diyeceğini bilemedi. Kadın seyirci ise "İlişkileri devam ediyor, kumalığı kabul et diyor. Ben maddi olarak zorlandığım için susuyorum. Küçük çocuğum var, maaşım olsa boşanırdım ama öbür taraftan kadını eve getireyim diyor" deyince Serhat Yabancı "Eşiniz bir üçgen kuralım bunun içinde yürüyelim diyor doğru mu?" diye sordu.
Kadın ise "Evet öyle ben çocuklarımla bu evde oturuyorum zina suç olmadığı için mahkeme yarı yarıya veriyor evi sokakta kalıyorum" dedi.
Serhat Yabancı ise bu konuda iyi bir avukata danışması gerektiğini söyledi.
Nur Viral ise "Sadece maddi durumum olmadığı için kocamın bu ahlaksız teklifine ses çıkaramıyorum mu diyorsunuz? Neye cesaret edemiyorsunuz?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.