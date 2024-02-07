Kocasının ahlaksız teklifi duyanları şoke etti! Nur Viral'in ağzı açık kaldı: "Zina..."

Kadın seyircinin anlattıkları herkesi şaşırtırken Nur Viral ne diyeceğini bilemedi. Kadın seyirci ise "İlişkileri devam ediyor, kumalığı kabul et diyor. Ben maddi olarak zorlandığım için susuyorum. Küçük çocuğum var, maaşım olsa boşanırdım ama öbür taraftan kadını eve getireyim diyor" deyince Serhat Yabancı "Eşiniz bir üçgen kuralım bunun içinde yürüyelim diyor doğru mu?" diye sordu.