Kocasıyla ilgili itirafı herkesi şaşırttı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Programdan sonra...'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.
CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR
Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında adeta şoke oluyor.
Nur Viral'e İletişim Uzmanı, Yazar ve Gazeteci Sevda Türküsev'in konuk olduğu bölüme gelen bir itiraf şaşırttı.
Canlı yayına bağlanan bir konuk 23 yıllık evli olduğunu ve artık kocasının arkasını toplamaktan sıkıldığını söyledi.
'Bir çocuk gibi onu yapma bunu yapma demekten yoruldum. Onu hayata bağlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?' diye sordu.
Kocasının borç yapmasını istemediğini söyleyen konuk 'Param vardı bankada o parayla bir araba aldı ve gitti kaza yaptı geldi' dedi. Sevda Türküsev ise 'Niye verdin parayı' diye sordu.