YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

06.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Tokat'ta, Komana Pontika Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene kazı çalışmalarını Hamamtepe bölgesinde sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl antik kentte 40 gün çalışma yaptıklarını belirten Erciyas, "6 ülkeden katılımcımız oldu. Bilim insanları bize katılarak, kazıda çıkardığımız eserleri değerlendirdi. 12 kişilik bilimsel heyet ve 15 işçi ile çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sene 45 günlük çalışma yürüttük." dedi.

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:59
Öğle
12:37
İkindi
16:14
Akşam
19:06
Yatsı
20:28
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.